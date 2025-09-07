Denizli'deki Yangında Yaralanan Orman Çalışanlarına Geçmiş Olsun Ziyareti

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen yangınla mücadele ederken yaralanan Orman genel Müdürlüğü personellerine Bölge Müdürü Ahmet Köle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve 6 gün süren yangınla mücadele sırasında 4 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralandı. Yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadele ederken yaralanan Yavuz Afacan, Samet Sert, Mert Cabaroğlu ve Burak Pehlivanoğlu'nu Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle yalnız bırakmadı. Bölge Müdürü Ahmet Köle yangında yaralanan 4 personele gösterdikleri kahramanlık ve mücadeleden dolayı teşekkür ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kahraman personele geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bölge Müdürü Köle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Köle Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında zor arazi şartlarında cansiperane şekilde müdahale ederken ve soğutma çalışmaları sırasında yaralanan yeşil vatanın kahraman savunucularından değerli mesai arkadaşımızlarımız Yavuz Afacan, Samet Sert, Mert Cabaroğlu ve Burak Pehlivanoğlu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettik. Yangında verdikleri mücadeleden dolayı mesai arkadaşımızlarımıza ve gıyabında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ