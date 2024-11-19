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Denizli'deki Feci Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın karşı şeride geçerek diğer araçlarla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan diğer sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iş çıkışı evine dönen tekstilcinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşı şeride geçen aracın diğer araçlarla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Serinhisar'da fason tekstil işi ile uğraşan Üzeyir Sözer (53), Acıpayam'ın Kuyucak Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken otomobiliyle 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmişti. Henüz plakası belirlenemeyen aracın çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edilirken Sözer'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı zamanda hastaneye kaldırılan ve tedavileri süren yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anından ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yol kenarındaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde olan otomobilin kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.

Denizli'deki Feci Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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