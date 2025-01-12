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Denizli'de Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki Deniz Şahin, yaklaşan treni fark edemeyerek trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de tren raylarından karşıya geçmeye çalışan adama tren çarptı.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'i tren çarptı. Raylardan karşıdaki bit pazarına geçmek isteyen Deniz Şahin yaklaşan treni fark edemeyip raylara çıktı. Trenin çağrılarını duymayan şahin trenin çarpması sonucu savrularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden bit pazarındaki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Deniz Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
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