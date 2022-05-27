Denizli'de "Şebnem Şirin" Davası, 17 Haziran'a Ertelendi - Haberler

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin yargılamanın ikinci duruşmasında; bir önceki duruşmada, tanık olarak dinlenmesine karar verilen sanığın babası İsmail Zıbıncı, duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verdi ve duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gıda mühendisi Şebnem Şirin, 27 Ekim 2021 tarihinde; Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmüştü. Tutuklanan sanık Zıbıncı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ve ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya; tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanık, duruşmada verdiği ifadesinde cinayet saatinde yaşananları "hatırlamadığı" yönündeki iddiasını tekrar etti.

Bir önceki duruşmada, sanığın babası İsmail Zıbıncı'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Ancak baba Zıbıncı, duruşmaya katılmadı. Tanıklardan Mustafa Tolgay ve sanığın kardeşi Gürkan Zıbıncı'nın beyanları alındı.

Mahkeme, sanığın babasının beyanlarının alınmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi. Duruşma, 17 Haziran 2022 tarihine ertelendi.