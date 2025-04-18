Denizli'de sağlıklı yaşam için ilk ders verildi

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk,

"Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için bu eğitimlerimize davet ediyoruz"

"2024 yılında yaklaşık 430 bin danışmanlık, eğitim ve tarama hizmeti verildi"

DENİZLİ - Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Akademisi yürütülen sağlık hizmetinin tanıtımı gerçekleştirildi. Ardından Sağlıklı Hayat Merkezindeki birimleri tek tek dolaşan Denizli İl sağlık Müdürü Berna Öztürk, eğitimleri yerinde takip etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk tarafından sunum yapılarak Sağlıklı Hayat Merkezleri ve buralarda verilen hizmetler ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi anlatıldı ve sağlıklı hayat konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından katılımcılara Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından katılım belgesi takdim edildi. Sonrasında Sağlıklı Hayat Merkezindeki birimler tek tek dolaşılarak Sağlık Beslenme Mutfağında sağlıklı ikramlarda bulunuldu, vatandaşların pilates yaptığı egzersiz salonu, gebe eğitim sınıfı, diyetisyen, psikolog, koruyucu diş hekimliği, KETEM, Sigara Bırakma Polikliniği gibi birçok bölüm yerinde tanıtıldı.

Pamukkale 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

"2024 yılında yaklaşık 430 bin danışmanlık, eğitim ve tarama hizmeti verildi"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılar olduğunu belirterek, "Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerimiz başta olmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde hekimlerimiz ve diğer sağlık personelimiz öncelikli olarak kronik hastalıkların önlenmesi boyutunda bir ekip ruhu ile çalışmalarını sürdürmektedirler. İlimizde Merkezefendi, Pamukkale ve Acıpayam ilçelerimizde bulunan 3 adet Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde KETEM'lerde yapılan kanser taramaları, meme muayenesi ve bilgilendirme eğitimlerinin yanı sıra birçok branşta koruyucu sağlık hizmeti ve danışmanlık verilmektedir. 2024 yılında bu Merkezlerimizde; beslenme danışmanlığında 13 bin 536, gebe bilgilendirme sınıflarında 4 bin 324, fizyoterapi danışmanlığında 5 bin 594, psikolojik danışmanlıkta 4 bin 438, sosyal hizmet danışmanlığında 618, çocuk gelişimi danışmanlığında 3 bin 251, sigara bırakma polikliniklerimizde 3 bin 545, evlilik öncesi danışmanlıkta 970, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığında 2 bin 821 danışmanlık verilmiş olup spor salonlarında 5 bin 632 kişi ile egzersiz yapılmış, halk eğitimlerinde 202 bin 902 kişiye, okul eğitimlerinde 90 bin 046 öğrenciye eğitim ve 10 bin 730 öğrenciye de tarama yapılmıştır. Yine KETEM kanser taramalarında da 79 bin 252 tarama gerçekleştirilmiştir. Toplamda Merkezlerimizde; 2024 yılında 427 bin 659 (yaklaşık 430 bin), 2025 yılı 3 aylık dönemde de yaklaşık 110 bin danışmanlık, eğitim ve tarama hizmeti verilmiştir. 'Hastalığa Değil, Sağlığa Yatırım Yapmak' anlayışı ile vatandaşlarımızın sağlıklarına yatırım yapmasını istiyoruz ve bu Merkezlerimize bekliyoruz. Aile hekimlerinden ya da bizzat Sağlıklı Hayat Merkezi'ne giderek vatandaşlarımız, randevu alabilir ve bu Merkezlerimizden ücretsiz hizmet alabilirler" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için bu eğitimlerimize davet ediyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Koruyan Sağlık' modeli kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla topluma verilecek, yeni bir eğitim programı oluşturulduğunu ifade eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de basın mensuplarına Sağlıklı Hayat Akademisi adı verilen bu eğitimlerin ilkini verdiklerini söyledi ve şöyle konuştu: "Projenin açılış ilk dersi Türkiye'de Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında geçen hafta gerçekleştirildi. 'Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız' sloganı ile başlatılan Akademi ile vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak, sağlıklı hayat tarzını teşvik ederek sağlıklı yaş almalarını desteklemek hedeflenmektedir. Sağlıklı Hayat Akademisi'ne katılan vatandaşlarımıza, 13 oturum şeklinde; koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fazla kilo ile mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, kanser taramaları ve erken teşhis, akılcı ilaç uygulamaları, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil, ruh sağlığı ve mutlu bireyler, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar, sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma konularında eğitimler düzenlenecektir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerimizi vatandaşlarımıza duyurmamızda ve yine yürüttüğümüz projelerde bizlere her zaman destek olan basın mensuplarımıza bu eğitimi vermek istedik. Eğitimlerimiz Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde devam edecek olup tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için bu eğitimlerimize davet ediyoruz" diye konuştu.