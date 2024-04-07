Denizli'de Özel Cerrahi Hastanesi Ortaklarından Doktor Murat Çelik Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Özel Cerrahi Hastanesi'nin ortaklarından Doktor Murat Çelik hayatını kaybetti.

Zeytinköy Mahallesi 4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Özel Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çelik, evinde ölü bulundu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yönetim kurulu başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ve İş insanı Dr. Murat Çelik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Şehrimizin ve sağlık camiasının başı sağolsun" ifadedeleri yer aldı. - DENİZLİ