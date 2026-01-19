Denizli'nin Güney İlçesinde Orman Alanında Kurulmak İstenen Taş Ocağı Projesine Çed Onayı

Haber: TENZİLE AŞÇI

(DENİZLİ) - Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün Denizli'nin Güney ilçesindeki "orman" arazileri içerisinde yer alan bölgede planladığı "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi için "ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değil" kararı verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün Denizli ili Güney ilçesinde kendi uhdesindeki alanda hayata geçirmek istediği "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinde nihai karar verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurumun maden projesi için "ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değil" kararı verdi.

Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi'nde hayata geçirilmek istenen tesiste yılda toplam 715 bin ton kalker üretimi gerçekleştirilmesinin planlandığı, projenin bedelinin ise 1 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi.

Hem tarım hem orman alanı var

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; madenin açılmak istendiği alan, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planına göre "orman" arazileri içerisinde kalıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre proje alanı çevresinde tapulu tarım arazileri de bulunuyor.

Konuya ilişkin proje dosyasında, şu ifadelere yer veriliyor:

"Proje alanının mülkiyetinde ve nakliye güzergahının geçtiği bazı bölümlerde tapulu tarım arazileri bulunmaktadır. Proje kapsamında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeden önce özel mülkiyet tarım parselleri ile ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tarım Dışı Amaçlı Kullanım izni alınacaktır. Tapulu araziler şahıslara ait olup projeye başlamadan önce satın alınacak, kiralanacak, muvafakat işlemi yapılacak ve/veya kamulaştırma işlemine tabii olacaktır."

ÇED raporunda ayrıca talep edilen ÇED alanı içerisinde mera arazilerinin bulunduğu bilgisi de verildi.

Su açısından risk içeriyor

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün görüş yazısında ise proje sahasında yeraltı suyu ve yüzey suları açısından riskler bulunduğuna dikkat çekildi. Yeraltı sularına rastlanması halinde faaliyetlerin durdurulması gerektiği belirtilen yazıda, tarım alanlarını ve su kaynaklarını etkileyebilecek her türlü çalışmaya karşı önlem alınması istendi.