Denizli'de 3 kadın gayrimenkulünü jandarmaya bağışladı

Denizli'de gayrimenkullerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışlayan bağışçıya teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Fatma Keçelioğlu ve Şerife Şenlik ile Honaz ilçesinde yaşayan Elif Gündoğdu, Jandarma Asayiş Vakfına anlamlı bir destekte bulundu. 3 vatandaş gayrimenkullerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı. Jandarma Asayiş Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli bağışçılarımız Yatırım, İştirakler ve Emlak Müdürümüz tarafından ziyaret edilmiş, kendilerine teşekkür belgesi ve plaket takdim edilmiştir. Değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ