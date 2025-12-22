Ebe anne doktor oğluyla birlikte şifa dağıtıyor

Denizli'de bir devlet hastanesinde ebe olarak görev yapan anne, aynı hastaneye atanan oğluyla birlikte hastalara şifa dağıtıyor.

Güney Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan ebe Özlem Yüksel'in evladı Dr. Mustafa Emre Yüksel geçtiğimiz günlerde Acil Servis kadrosuna atandı. Anne ve oğlu aynı çatı altında görev yaparak hastalara hizmet veriyor. Aynı hastanede görev yapmanın kendileri için hem gurur hem de mutluluk olduğunu ifade eden anne-oğul Yüksel ailesi, aynı sağlık kuruluşunda birlikte mesai yapmanın unutulmaz bir tecrübe olacağını belirttiler. Anne-oğulun aynı sağlık kuruluşunda omuz omuza hizmet verecek olması, hastanede "şifa veren bir aile hikayesi" olarak hafızalarda yerini aldı. - DENİZLİ