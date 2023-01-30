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Denizli'de 35 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyecek

Yerel Haberler

Denizli'de 35 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyecek Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli'de 35 bin 113 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sağlayacak.

Denizli'de 35 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyecek

DENİZLİ - Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli'de 35 bin 113 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sağlayacak.

Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerini de ön planda tutan Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli'de toplam 17 bin 165 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyordu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başladığı gün olan 6 Şubat Pazartesi günü çerçevesi genişletilen ücretsiz yemek uygulamasıyla 35 bin 113 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Yeni uygulama ile taşımalı öğrencilerin bulunduğu okulların tamamına ve anaokulu ile anasınıfındaki öğrencilere ücretsiz yemek verilecek. Öğrencilere ücretsiz sunulan yemeklerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından hazırlanacağını belirten Müdür Ekici, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de Bakanlığımızca önlemler alındı. Buna göre, öğrencilerin yaş ve ihtiyaçları istikametinde beslenme planları çalışılacak. Öğünler kalori hesapları yapılarak hazırlanacak dedi.

"Hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekleri sıcak ve lezzetli bir şekilde öğrencilerimize ulaştıracağız"

Bakanlığın sağladığı imkanları bir yatırım olarak değerlendiren Ekici, Bakanlığımızca eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak ve kapsayıcılığı güçlendirmek için çok ciddi sosyal politikalar uygulanıyor. Ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yardımcı kaynak ve ücretsiz yemek uygulamaları ile geleceğimize en büyük yatırımı yapıyoruz. 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle ilimizde toplam 35 bin 113 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti vermeye başlayacağız. Meslek liselerimizde son derecede hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekleri sıcak ve lezzetli bir şekilde öğrencilerimize ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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