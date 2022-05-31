Denizin Çocukları, Karaburun'a Zaferle Döndü - Haberler

"Haydi Spora" ana teması ile 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme'de düzenlenen "16'ncı Yarımada Spor Oyunları"nda Karaburun Belediyesi Spor Kulübü, yelken branşında birincilik elde etti.

Başarı ilçede sevinç yaratırken, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan bu başarının, Belediye bünyesinde kurulan spor kulübünün önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Karaburun adına yarışan sporcular, yüzme branşında 18 yaş üstü kategoride birincilik, basketbol branşında yıldız kızlar kategorisinde birincilik, genç kızlar kategorisinde üçüncülük, kros branşında yıldız kızlar kategorisinde ikincilik, yıldız erkekler kategorisinde üçüncülük, masa tenisi branşında yıldız kızlar kategorisinde ikincilik ve üçüncülük, tenis ve plaj voleybolu branşlarında ise 18 yaş üstü kategoride üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu.

11 BRANŞTA 900 SPORCU MÜCADELE VERDİ

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, deniz sporlarının Karaburun'un sosyal yaşamında çok önemli yer tuttuğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ulu Önderimizin işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek amacıyla, kısıtlı olanaklarımızı seferber ederek Karaburun Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ni hayata geçirdik. Spor Kulübü'müzü faaliyete geçirirken tek bir amacımız vardı; o da gençlerimizin ve çocuklarımızın spora olan erişimlerini sağlamak bununla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan sporcular yetiştirmek. Bunun için ilk olarak Karaburun Belediyesi Yelken Kulübü'nü kurduk. İlçemiz adına yarışan gençlerimiz aldıkları derecelerle bizleri gururlandırdı. İlçemizden 16'ncı Yarımada Spor Oyunları'na katılan bütün sporcularımızı, destek olan öğretmen ile antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum."

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve 11 branştan oluşan Yarımada Spor Oyunları'nda; Çeşme, Urla, Karaburun, Güzelbahçe, Seferihisar ve Selçuk takımlarındaki 900 sporcu kıyasıya mücadele etti.

ANKA / Yerel