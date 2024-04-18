İstanbul'da hava şartları vapur seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da hava şartlarındaki olumsuzluk vapur seferlerini de etkiledi. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BÜYÜKADA-SEDEF ADASI SEFERLERİ İPTAL

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada- Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.