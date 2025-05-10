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Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı: Alanya'da Yürek Isıtan Anlar

Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı: Alanya'da Yürek Isıtan Anlar
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Alanya'da balık tutan bir grup, misinalara dolanarak çırpınan bir deniz kaplumbağasını kurtardı. Teknede bulunanlar, kaplumbağayı dikkatlice kurtarıp sağlıklı bir şekilde denize bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Misinaya dolanan deniz kaplumbağasını teknedekiler kurtardı

Alanya'da yürek ısıtan anlar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutan vatandaşlar, misinalara dolanmış halde çırpınan bir deniz kaplumbağasını fark etti. Teknede bulunanlar, vakit kaybetmeden harekete geçerek kaplumbağayı misinalardan kurtarıp yeniden denize bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Oba Mahallesi sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş denizde balık tutarken su üstünde hareketsiz duran bir cisim fark etti. Tekne ile yanına yaklaşan kişiler, cismin bir deniz kaplumbağası olduğunu ve misinalara dolanarak hareket edemediğini fark etti. Teknede balık tutan kişiler dikkatli bir şekilde kaplumbağayı tekneye alarak üzerindeki misinaları temizledi. Yaklaşık 1 dakika süren kurtarma operasyonunun ardından kaplumbağa sağlıklı bir şekilde denize bırakıldı. Kurtarma anı, teknedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
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