DENEYAP Uygulama Sınavı başarıyla gerçekleştirildi

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Eskişehir'de gençlerin teknoloji ve inovasyon alanında gelişimlerini desteklemek amacıyla DENEYAP Uygulama Sınavı gerçekleştirildi.

Geleceğin teknoloji yıldızı gençler, DENEYAP Uygulama Sınavı'nda yeteneklerini, hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koydu. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'muzda gerçekleştirilen sınavda gençler; üreten, düşünen, tasarlayan ve teknoloji geliştiren bireyler olma yolunda önemli bir deneyim kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin teknoloji ve inovasyon alanında gelişimlerini desteklemeye, geleceğe yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı