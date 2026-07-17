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Eskişehir'de yükümlüler okulda boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı

Eskişehir'de yükümlüler okulda boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı
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Eskişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinde boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı. Okulun yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanması hedefleniyor.

Eskişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinde geniş kapsamlı boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı.

Okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilen denetimli serbestlik yükümlüleri, Eskişehir'de bulunan Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinin tadilatı için kolları sıvadı. Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyetlerle, okulun yeni eğitim-öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor. Çalışmalarla okulun tüm sınıfları ve ihtiyaç duyulan diğer tüm kapalı alanları yükümlüler tarafından titizlikle boyanıyor. Boya ve tadilat işlerinin yanı sıra okulun dış görünümüne ve hijyenine de büyük önem veriliyor. Bu doğrultuda okul bahçesinin temizliği ve genel çevre düzenlemesi de yine yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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