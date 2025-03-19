İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Denetimli Serbestlik Müdürü Güler, Denizli Gaziler Derneğine ziyarette bulundu

Denetimli Serbestlik Müdürü Güler, Denizli Gaziler Derneğine ziyarette bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü (DDSM) Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve dernek üyelerini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü (DDSM) Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve dernek üyelerini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde, gazilerin vatanımız için yaptıkları değerleri anmak ve duyulan minnettarlığı ifade amacıyla, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Hamdi Helvacılar ve dernek üyelerini ziyaret etti. ziyaret kapsamında şehitlerin ruhu için dualar okundu. Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından filografi sanatı ile yapılan Türk Bayrağını Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar'a takdim etti.

Ziyaretin ardından Şehitler mezarlığına geçen Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title