Denetimli serbestliğin 20 yıllık serüveni panelde konuşuldu

Denetimli serbestlik hizmetlerinin 20'nci yılı kapsamında üniversite ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde panel düzenlendi. Panel, akademik ve adli çevrelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik uygulamalarının geçmişi, bugünü ve geleceğinin ele alındığı panelde, alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Panelin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Murat Akpınar üstlenirken, Denetimli Serbestlik Müdürü Adil Firar, Öğr. Gör. Sefanur Didar Söylemez ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Ahmet Cinoçevi programda konuşmacı olarak yer aldı.

Firar, denetimli serbestlik kurumunun doğuşu ve Türkiye'deki gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Firar, 2005 yılında yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile sistemin Türk infaz hukukunda kurumsal bir yapı kazandığını belirterek, denetimli serbestliğin toplum temelli bir infaz modeli olarak bireyin topluma yeniden kazandırılması ve suçun tekrarlanmasının önlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Söylemez, konuşmasında denetimli serbestliğin hukuki boyutlarına değindi. Denetimli serbestliğin yalnızca bir denetim mekanizması olmadığını vurgulayan Söylemez, uygulamanın bireyin temel hak ve özgürlüklerini gözeten, insan odaklı ve çağdaş bir adalet anlayışını yansıttığını dile getirdi.

Cinoçevi de denetimli serbestlik kapsamında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yükümlülere yönelik eğitim programları, psiko-sosyal destek çalışmaları ve rehabilitasyon faaliyetlerinin bireylerin topluma uyum süreçlerini güçlendirdiğini belirten Cinoçevi, bu çalışmaların kamu güvenliğine de önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Panelde yapılan değerlendirmelerde, denetimli serbestliğin 20 yıllık süreçte önemli bir gelişim gösterdiği ve yalnızca bir infaz yöntemi olmanın ötesine geçerek toplumsal bütünleşmeyi destekleyen, bireyi merkeze alan bir adalet anlayışının önemli bir unsuru haline geldiği vurgulandı. - BAYBURT