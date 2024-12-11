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'Denetimli Serbestlik' alanında işbirliği protokolü imzalandı

'Denetimli Serbestlik' alanında işbirliği protokolü imzalandı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında 'Denetimli Serbestlik' alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında 'Denetimli Serbestlik' alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, Eskişehir Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende değerlendirmede bulunan Başsavcı Üzeyir Karakülah, Denetimli Serbestlik Sisteminin kuruluşunun 20.yılına yaklaştıklarını belirterek, "Suç işleyen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi, topluma kazandırılmaları amacıyla birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. Bugün şehrimizin güzide üniversiteleri ile gerçekleştireceğimiz işbirliği protokolü çerçevesinde, denetimli serbestlik sisteminin sadece kendi insan kaynağı ile değil, aynı zamanda akademik destek ile güçlendirilerek uygulamaların verimli ve bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımla yürütülmesini hedefliyoruz" dedi.

"Geri bildirimler uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesine imkan tanıyacaktır"

Denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesi için Adalet Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar arasında çatı protokoller yapıldığını dile getiren Başsavcı Karakülah, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yerelde kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar arasında işbirliği yürüttüğünü vurgulayarak, "Üniversitelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, yükümlülerin sosyal hayata katılımlarını destekleyerek sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmasına imkan sağlayacaktır. Yürütülen programların etkisi, yükümlülerden alınacak geri bildirimlerle değerlendirilecek ve bu geri bildirimler uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesine imkan tanıyacaktır" şeklinde konuştu.

Protokol imza törenine katılım sağlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan protokolün başarılı olmasını temenni ederek gerçekleştirilecek çalışmaların hayırlı olmasını dilediler. Törene Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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