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Demirözü ve Aydıntepe kaymakamları esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi

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Demirözü ve Aydıntepe kaymakamları esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi
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Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde kaymakamlar, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çağıllı köyünde muhtardan bilgi aldı; Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ise esnafla sohbet ederek talepleri dinledi.

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin kaymakamları, vatandaşları ziyaret ederek beklentilerini dinledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Ahat, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kaçkın, İlçe Müftüsü Adem Şeker ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile Çağıllı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ahat, köyün ihtiyaçları hakkında Muhtar Faik Serdar Bayrak'tan bilgi aldı.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım da ilçe merkezindeki esnafa iş yerlerinde ziyarette bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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