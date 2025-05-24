Demirözü'nde Kurban Kesim Eğitimi Verildi

Demirözü'nde Kurban Kesim Eğitimi Verildi
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Kurban Bayramı öncesi Demirözü'nde muhtarlara ve çiftçilere kurban kesim eğitimi verildi. Hayvan sevkleri ve zoonotik hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Demirözü'nde muhtarlara ve çiftçilere kurban kesim eğitimi verilerek, bilgilendirme yapıldı.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde muhtar ve çiftçilere il dışı hayvan sevkleri, rapor ve pasaportlar hakkında bilgilendirildi. Hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların öneminin vurgulandığı eğitimde, kesim hijyenine de değinildi. 20 Mayıs tarihinde başlayan hayvan sevklerinden bahseden teknik personeller, bakanlıkça belirlenen kuralları üreticilere hatırlattılar. Eğitimin sonunda, çiftçilerden ve muhtarlardan gelen sorular yanıtlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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