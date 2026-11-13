Demirözü'nde Kur'an kursu öğrencileri Kaymakam Ahat ile sohbet etti

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Demirözü 7-10 Yaş Kur'an kursunda çocuklara küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretiliyor.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Vaizi Sadık Çimen, Demirözü Merkez Yeni Camii'nde çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Ahat, kurs öğreticisinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kur'an eğitiminin yanı sıra düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların farklı alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı