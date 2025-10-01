Demirkaş Köyü Camisi Tadilat Sonrası İbadete Açıldı

Bayburt merkeze bağlı Demirkaş köyündeki köy camisi, tamamlanan tadilat çalışmalarının ardından düzenlenen törenle ibadete açıldı.

İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı duanın ardından camide incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti, talepleri dinledi.

Vali Eldivan, caminin köy halkına hayırlı olmasını temenni ederek, beraberlik mesajları verdi.

Açılışta, Vali Eldivan'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Müftüsü Bayram Danacı eşlik etti. - BAYBURT