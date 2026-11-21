Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) – Dem Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, çözüm sürecinde kadınların önemli rol alması gerektiğini ifade ederek, "Bu sürecin bizler nesnesi, izleyicisi, seyircisi değiliz. Barış en fazla da kadınların özne olacağı bir dönemi hak ediyor. Çünkü bu şiddetin mağduru olduk. Ama aynı zamanda barışın kurucu özneleri olmak istiyoruz. Barış masasında sadece ve sadece erkeklerin oturması, barış döneminde sadece erkeklerin sesinin duyulmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Dem Parti Kars Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, farklı kültürlerden ve inançtan kadınlarla bir araya geldi. Dem Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman ve DEM Parti Kars Kadın Meclisi Sözcüsü Gülcan Alp'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin önemine değinildi.

'Şiddete isyanımız var, özgür ve eşit yaşam için sözümü var' sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, kadına yönelik yaşanan şiddet konusunda düşüncelerini paylaştılar.

Karslı kadınlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, Kars'ın çok dilli, çok kültürlü yapısının kadın dayanışmasını zenginleştirdiğini söyledi.

"ERKEK EGEMEN ANLAYIŞIN BİZE UYGULADIĞI ÇEŞİTLİ BASKILARI, ÇEŞİTLİ ŞİDDET BİÇİMLERİNİ HER BİRİMİZ YAŞIYORUZ"

Eş Başkan Derman'ın ardından konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili, Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise konuşmasına kadına yönelik şiddete dikkat çekerek başladı. Kadınların her alanda şiddete maruz kaldığını söyleyen Koçyiğit şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aslında sizi dinlemek istiyoruz. Birlikte konuşmak, birlikte tartışmak ve aslında ne yapabileceğimizin de yolunu, yöntemini de birlikte bulmak istiyoruz. Biliyoruz, her birimizin heybesi dolu. Çünkü yaşamlarımız dolu. Her gün biz bu hayatın içerisinde evde de sokakta da iş yerinde de tarlada da bağda da bahçede de bir erkek egemen sistemin içinde yaşıyoruz ve bu erkek egemen anlayışın bize uyguladığı çeşitli baskıları, çeşitli şiddet biçimlerini her birimiz yaşıyoruz. Bazen bu fiziksel bir şiddet oluyor. Bazen yoksul bırakılıyoruz. Ekonomik şiddet oluyor. Bazen cinsel şiddet oluyor. Bazen psikolojik şiddet oluyor. Ama her yönüyle şiddete maruz kalan bir kesimiz. Bunu her birimiz biliyoruz. Ve anlamıyla en iyi de biz birbirimizi anlarız. Çoğu zaman kadınlar aslında birbirinin gözüne bakarken, bir kadının zorda mı olduğunu, darda mı olduğunu, sorun mu yaşadığını çok rahat anlar. Kadınlar bazen sessiz iletişimi kurarlar."

"BARIŞ IN KURUCU ÖZNELERİ OLMAK İSTİYORUZ "

Kadınların çözüm sürecinde özne olacağı bir dönemi hak ettiğini ve barışın kurucu özneleri olmak istediklerine vurgu yapan Koçyiğit, "Yeni bir dönemin içerisindeyiz aynı zamanda barışı konuşuyoruz. Biz kadınlar aynı zamanda şiddetin, savaşın ve çatışmanın da en fazla bedelini ödeyenleriz. Bu bedeli çoklu bir şekilde ödüyoruz. Çoğu zaman çocuklarımızı yitiriyoruz, kardeşlerimizi yitiriyoruz, evlatlarımızı yitiriyoruz. Ama aynı zamanda bu savaşın yarattığı şiddetine de maruz kalıyoruz. Bugün yeni bir toplumsal mücadele var. Barış ve demokratik toplum süreci var. Bu sürecin bizler nesnesi, izleyicisi, seyircisi değiliz. Barış en fazla da kadınların özne olacağı bir dönemi hak ediyor. Çünkü bu şiddetin mağduru olduk. Ama aynı zamanda barışın kurucu özneleri olmak istiyoruz. Barış masasında sadece ve sadece erkeklerin oturması, barış döneminde sadece erkeklerin sesinin duyulmasını kabul etmiyoruz. Biz kadınların çok sözü var. Biz kadınların çok doğru sözleri var ve bu doğru sözlerimizin, birlikte söyleyeceğimiz sözlerimizin de barış sürecinde aktif bir şekilde yer almasını ve inşacı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA