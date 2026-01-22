"Rojava İçin Adalete Yürüyoruz" Eyleminde Gözaltına Alınan Dem Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar Tutuklandı
Iğdır'da 'Rojava için Adalete Yürüyoruz' eyleminde gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Eylemde gözaltına alınan 48 kişiden 30'u serbest bırakılırken, 18'i adliyeye sevk edilmişti.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - Iğdır'da "Rojava için Adalete Yürüyoruz" eyleminde gözaltına alınan Dem Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı.
"Rojava için Adalete Yürüyoruz" eyleminde gözaltına alınan 48 kişiden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 18'i ise adliyeye sevk edilmişti.
Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren 18 kişiden 15'i adliyeden serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 kişiden DEM Parti Iğdır İl Başkanı Kaynar tutuklandı. Medet Serhat "ev hapsi", Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.