DEM Parti Yetkilileri Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte Sırrı Süreyya Önder'in ameliyat olduğu hastaneye ziyarette bulundu.
Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldiler - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel