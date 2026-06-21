Çökek Mahallesi'nde cami inşaatı devam ediyor
Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Çökek Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, ardından yapımı devam eden Çökek Merkez Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Çökek Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Oğuz Cem Murat, Çökek Mahallesi'ni ziyaretinde Rasim Pehlivan ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Murat, mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ardından yapımı devam eden Çökek Merkez Camii inşaatını da inceleyen Kaymakam Murat, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı