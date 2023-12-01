Defineciler talan edince köylüler çareyi böyle buldu Bilenler ismini de konumunu da sır gibi saklıyor Su pınarında ilginç yazı: "Define yok" Kocaeli'de tarihi öyküsü bilinmeyen su pınarı defineciler tarafından talan edilince köylüler çareyi "Define yok" yazmakla buldu.

Defineciler talan edince köylüler çareyi böyle buldu

Bilenler ismini de konumunu da sır gibi saklıyor

Su pınarında ilginç yazı: "Define yok"

KOCAELİ - Kocaeli'de tarihi öyküsü bilinmeyen su pınarı defineciler tarafından talan edilince köylüler çareyi "Define yok" yazmakla buldu. Yapının korunmasını isteyen köylüler, pınarın ismini de konumunu da bilmeyenlere söylemiyor.

İzmit-Kandıra arasındaki ormanlık alanda bulunan su pınarının hangi tarihte ve kim tarafından inşa edildiği bilinmiyor. Yıllardır hem bölgede otlatılan hayvanlar ile yaban hayatın hem de fındık bahçeleri bulunan vatandaşların su ihtiyacını karşılayan pınar, zaman zaman definecilerin de uğrak noktası oluyor.

Su pınarının ormanlık alanda bulunmasını fırsat bilen defineciler, çeşitli zamanlarda tarihi yapıya ve çevresinde bulunan yalaklara zarar verdi. Bu duruma dayanamayan köylüler ise 2021 yılında yapının tahrip olan kısımlarını tamir ederek, büyük harflerle "Define yok" yazdı. Yapının korunmasını isteyen köylüler, pınarın ismini de konumunu da bilmeyenlere söylemiyor.

"Burada para yok, aramayın"

Su pınarı hakkında bildiklerini anlatan İdris Derin, "Tam tarihi belli değil, atalarımızda ne zaman yapıldığını bilmiyor. Ceneviz devri diyen de var. Birkaç tadilattan geçmiş. Kaçak definecilerin etrafı kazması, pınara tahribat vermesi bizi tedirgin ediyor. Buradaki varlığı yok etmek pahasına bunu yapıyorlar. Geçenlerde pınarın bir tarafını kırmışlar. Buradaki bir vatandaşımız da bunu yazmış. Çok da güzel bir şey yapmış 2021 yılında. 'Burada para yok, aramayın' demişler ama yine de bitmemiş" dedi.

Pınarın suyunun da kaliteli olduğunu söyleyen Derin, "Pınarımızın suyu çok güzel, harika. Kireçsiz bir su. Gelen geçen piknikçilerin eğlenip çay demledikleri, oturup yemek yedikleri, hava aldıkları bir yer" diye konuştu.

Tarihi yapının tahrip olan kısımlarının, bölgede tarlası bulunan vatandaşlar tarafından onarıldığını ifade eden Derin, "Tarla sahipleri yıkıldığını görünce üzülerek yıkılmasın diye tadilat yapıyorlar. Tuğladan örüp, bir şey yazalım da kimse tahribat vermesin diye bu yazıyı yazmışlar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz ismini biliyoruz ama bizde saklı kalsın istiyoruz"

Geçmiş yıllarda Kocaeli Üniversitesinden gelen bir ekibin bölgede yüzey araştırmalar yaptığını kaydeden İdris Derin, "Horasan yapısına baktığımızda tarihi yaklaşık 700-800 yılın üzerinde olabilir. Kocaeli Üniversitesinden yüzeysel araştırma ekibi gelmişti. Onlar '500 ile 700 yılın arasında olabilir' demişti. Biz ismini biliyoruz ama bizde saklı kalsın istiyoruz. Talan olmasına gönlümüz razı olmaz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar su ihtiyaçlarını buradan gideriyor"

İdris Derin, su pınarının çevresinde 3 yalak bulunduğunu ancak birinin definecilerce kırıldığını da belirterek, "Geçmişte hayvanlar daha kalabalık olduğu için 300-500 hayvan geliyor. Susadıkları zaman sularını içebilecek kapasitede büyük yalaklar yapılmış ama bunlar artık yok. Burada fındık tarlaları olduğu için vatandaşlar su ihtiyaçlarını yine buradan gideriyor" sözlerine ekledi.