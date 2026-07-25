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DÇGC Başsavcı Ünalan’a hayırlı olsun ziyareti

DÇGC Başsavcı Ünalan’a hayırlı olsun ziyareti
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Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC) Yönetim Kurulu ile kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Emin Ünalan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC) Yönetim Kurulu ile kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Emin Ünalan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Muhammet Emin Ünalan'ı ziyaret eden heyet, hayırlı olsun temennilerinin yanı sıra kentte yürütülen basın faaliyetleri ile yargı ve medya arasındaki iletişimin önemi üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan DÇGC Başkanı Mustafa Armutcu, cemiyetin kuruluş amacı, hedefleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamu kurumlarıyla her zaman yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya önem verdiklerini belirten Armutcu, özellikle yargı ile basın arasında kurulacak sağlıklı iletişimin hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine hem de kurumlara duyulan güvenin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Heyette yer alan gazeteciler de mesleki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kentte basın ile kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Ünalan ise basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, sağlıklı iletişim ve karşılıklı anlayışın kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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