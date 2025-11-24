Haberler

Datça'da Öğretmenler Günü düzenlenen programlar ile kutlandı

Güncelleme:
IHAAW211018-GEN/24-11-2025- Datça'da Öğretmenler Günü düzenlenen programlar ile kutlandı(Fotoğraflı)Mehmet Ölmez MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem coşkuya hem de duygu yüklü anlara sahne olan bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem coşkuya hem de duygu yüklü anlara sahne olan bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sabah başlayan törenlerde öğretmenlik mesleğinin değeri bir kez daha vurgulanırken, gün boyunca devam eden kutlamalar anma programları ve gösteriler ilçede anlamlı bir atmosfer oluşturdu.

Günün ilk durağı, saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Öğretmenler, öğrenciler ve ilçe protokolünün katıldığı tören, Öğretmenler Günü'nün ruhuna uygun bir başlangıç yaptı.

Kutlamaların ikinci bölümü ise 14.00'te Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Ardından kürsüye çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, geleceği inşa eden bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Aldal konuşmasında, öğretmenlerin bilimin ışığında çocukların yarınlarını şekillendirdiğini, her çocuğun öğrenebileceğini ve onların ruhsal gelişimlerine zaman ayırmanın önemini vurguladı.

Programda Yılmazlar Ortaokulu'nun korosu sahne aldı. Emekli öğretmenlerle yapılan röportajların yer aldığı özel video ve yeşil vatan temalı çalışma izleyicinin beğenisine sunuldu. Şiirler, oratoryo ve müzikli gösteriler salonun atmosferini renklendirdi. Emekli öğretmen Abdullah Yılmaz'ın konuşması ve 'Öğretmenim Mektubum Var' adlı video gösterimi ise duygusal anlara neden oldu.

Törende Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinden Gönül Öcek'e çiçek takdim edildi. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri sunuldu. Şehit öğretmen Ersoy Yorulmaz'ın babası Dursun Yorulmaz'a verilen çiçek ise salondaki duygusal havayı daha da derinleştirdi. Ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şehit öğretmen Yorulmaz unutulmadı

Günün en anlamlı duraklarından biri de Yaka Köyü Mezarlığı'nda yapılan kabir ziyaretiydi. Datça'da görev yaparken terör saldırısında şehit olan öğretmen Ersoy Yorulmaz için dualar okundu, mezarı başında anma gerçekleştirildi.

İlçede gün boyunca süren etkinlikler, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerini ve değerini bir kez daha güçlü şekilde hatırlattı.

(MÖ-MU-Y)

24.11.2025 21: 12: 10 TSI

NNNN - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
