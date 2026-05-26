Datça'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde Karya Yolu mevkiindeki kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Karya Yolu mevkiindeki kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan biri tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde bulunan Karya Yolu bölgesinde iki kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşanırken, çalışmalar Muğla AFAD koordinasyonunda yürütüldü. Operasyona MAG AME Datça ekipleri de 1 araç ve 5 personelle destek verdi. Datça İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı asayiş timlerinin de çalışmalara eşlik ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından dağlık alanda mahsur kalan E.K. (32) ile B.K.'ye (60) sağ olarak ulaşıldı. Sağlık durumları kontrol edilen vatandaşlardan B.K., tedbir amacıyla ambulansla Datça Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
