Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Daskyleion Kazılarında Lydia Sürü Keşfi

Daskyleion Kazılarında Lydia Sürü Keşfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Daskyleion kazılarında, Lydia dönemine ait tarihi surun devamı keşfedildi. Kazılarda surun toplam uzunluğu 140 metreye ulaştı ve turizm açısından büyük bir önem taşıdığı belirtildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) destek verdiği Daskyleion kazılarında, Phryg surunun görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarda önemli bir keşif gerçekleştirildi. Kazılar sırasında Lydia dönemine ait surun devamı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Daskyleion Ören Yeri'nde, MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren'in kazı başkanlığında yürütülen çalışmalarda tarihi surun detayları gün yüzüne çıkarılıyor.

Phryg surunun doğusunda yapılan kazılarda, andezit ve kireç taşından inşa edilen Lydia surunun devamı tespit edildi. Daha önce açığa çıkarılan bölümü ile birlikte toplam uzunluğu 140 metreye ulaşan sur, en iyi korunmuş noktasında 5 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Anıtsal bir yapıya sahip olan bu duvarın benzer bir örneği Gordion şehrinde bulunuyor.

2023 yılında başlatılan kazılarda iki alanda yoğun bir çalışma yürütüldü. Höyüğün güneydoğusundaki Phryg Dönemi surunun doğusunda yapılan kazılarda ortaya çıkan Lydia suru, Daskyleion'un tarihi dokusunu ve mimari zenginliğini gözler önüne seriyor.

Daskyleion kazı ekibi, Lydia surunu tamamen açığa çıkarma hedefiyle çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu keşif, bölgenin antik tarihine ışık tutacak ve turizm açısından büyük bir önem taşıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad'dan desteğini esirgemeyen Putin bu kez şaşırttı
img

Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
img

Esad gider gitmez İsrail, 51 yıldır beklediği hamleyi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.