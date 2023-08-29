Darıca'da 45 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteli kompleks

Başkan Bıyık: "Verdiğimiz sözlerin yüzde 92'sini gerçekleştirdik"

KOCAELİ - Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık bin 800 metre kapalı alanda, 8 doktorlu sağlık ocağı ile beraber içerisinde konferans salonu bulunan gençlik merkezi noktasında bir kütüphaneyi ve kültür merkezimizi bugün hizmete açmış bulunmaktayız. Seçim beyannamemizde gerçekleşen yüzde 92'lik bir eserle kentimizde asla dedikodu siyaseti değil, eser siyaseti üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Darıca Belediyesi ile hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurtsever işbirliğinde yapılan Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşması yapan ve Rüstem Metin Yurtsever'e teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık bin 800 metre kapalı alanda, 8 doktorlu sağlık ocağı ile beraber içerisinde konferans salonu bulunan gençlik merkezi noktasında bir kütüphaneyi ve kültür merkezimizi bugün hizmete açmış bulunmaktayız. Seçim beyannamemizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile 4 yıl önce çıkmış olduğumuz bu yolculukta verdiğimiz sözlerin yerine getirmenin haklı gururunu da ayrıca yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde gerçekleşen yüzde 92'lik bir eserle kentimizde asla dedikodu siyaseti değil, eser siyaseti üretmeye çalışıyoruz. Marka şehir Darıca anlayışıyla ilçemize değer katan projeleri özen göstererek ortaya çıkarıyor, ortak akılla kurumlarla işbirliğine önem veriyoruz. Darıca Belediyesi olarak ilçemize kattığımız eserlerden bir tanesi de kültür merkezimiz." diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm projemizi gerçekleştirip toprak sahiplerine teslim ettik"

Darıca Belediyesi olarak öncelikli konularından birisi de deprem olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, "Darıca bölgemizde 329 dairelik bir kentsel dönüşüm projemizi gerçekleştirip toprak sahiplerine teslim ettik. Darıca 24 kilometrekarelik dar bir alan. Özellikle 1999 depremi öncesi yapılaşmalarda, kooperatif binaları öncelik almak kaydıyla buralarla alakalı hep iş birliği içerisindeyiz. Ümit ediyoruz ki büyükşehir belediyemiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber o vatandaşlarımızın da kentsel dönüşüm noktasındaki beklentilerine ivedilikle cevap vereceğimize inanıyoruz. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan olduğunuz günlerde malum yüzyılın felaketi olarak gördüğümüz Maraş depreminde Valimiz Seddar Yavuz ile beraber Maraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde de birlikte yaraları sarmak için Darıcalı hemşehrilerimizin bizlere verdiği emaneti oradaki kardeşlerimize ulaştırmak suretiyle o bölgelerde canla başla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Hükümet konağı inşaatımız devam ediyor"

Belediyecilik hizmetlerine devam ettiklerini dile getiren Başkan Bıyık, "Darıca genç bir ilçe. 2008 yılında kuruldu ama 230 bin nüfusu var. Maalesef bir hükümet konağımız yoktu. Bakanımız döneminde yapılan işlerle takibimiz sonucunda şu anda hükümet konağı inşaatımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onun da milletimizin hizmetine açacağız. Yine millet bahçelerimizde, sahilde muhteşem rekreasyon alanları, yeşil alanlarla kentimizin her bir tarafında şantiye şeklinde devam eden büyük ve güzel işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"45 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteli"

Hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurtsever ise "Bu kompleksin inşaat başlangıcında pandemi dolayısıyla iki kişinin bile bir araya gelmeye çekindiği dönemde çeşitli zorluklar altında temeli atıldı. Bu zorlu süreç içerisinde karşımıza çıkan bir takım güçlere rağmen inşaatını tamamlamış olmanın gururunu taşıyorum. Darıca Belediyesi öncülüğünde inşa edilen halk sağlığı ve kültür merkezimizin her bir alanı halkımıza fayda getirmesi için projelendirilmiş ve sadece halkımıza hizmet için var olmaya devam edecektir. Kompleks içerisinde eğitim alanları, konferans salonu, çalışma ofisleri ve halk sağlığı merkezi gibi birçok alanı bir arada bulunduruyor. Yaklaşık 45 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteli kompleks olması itibariyle Türkiye'de nadir gerçekleştirilmiş yapılardan biri olmuştur" dedi.

"Başkan Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca'da kolları sıvadık"

Yapılan çalışmalardan bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Önce 'Altyapısı olmayana, üstyapı yapmayacağız' diyerek Başkan Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca'da kolları sıvadık. Yeni hizmetler yapmaya canla başla koyulduk. Darıca'nın 14 tane mahallesinin altyapısını yeniden yaptık. Buranın ayrı bir su deposu yoktu. Ana şebeke doğrudan su alan bir sistemi vardı ve topografyasından dolayı sellerde ciddi riskler vardı. 2 senemiz buranın altyapısını yeniden yapma, inşa etmeyle geçti. Bunun yanında iki tane ana noktada bunlardan bir tanesi kışlamızın olduğu bölgede yaklaşık 900 dönümlük bir alanda millet bahçesi yapılmasıydı. Diğer taraftan da Balyanoz Koyu'nda hemşehrilerimizin nefes alacak, sahille buluşacakları güzel rekreasyon alanları kazandırmak oldu. Bunun yanında Darıca'nın trafiğini rahatlatacak sayısız ana arter, açma problem projelerine de birlikte öncülük ettik. Bu merkezde emeği geçen hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurtsever ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yapılan merkez dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

"Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Başkan Büyükakın'a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz"

Yapılan çalışmalardan dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Bakan Özhaseki, "Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a buradaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı hizmetleri anlattı. Allah razı olsun. Kocaeli'nin her bir tarafında onun da emeği var. Bakanlık olarak Kocaeli'de 25 yerde işimiz var. Onlar da birebir takip ediyoruz. ve bütün bu devletin hizmetlerinin yanı sıra hayırsever kardeşimin de Cenabıhakk'ın rızasını kazanabilmek adına yapmış olduğu bu eserden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış programına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurtsever ve çok sayıda vatandaş katıldı.