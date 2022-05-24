Dar gelirlilere yardımlar sürüyor - Haberler

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Dar gelirlilere yardımlar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dar gelirlilere yardımlar sürüyor

Ayyıldız Uluslararası İlim Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kilis'te Ramazan ayı ve sonrasında bin çocuğu giydirirken, 2 bin dar gelirli aileye de gıda yardımında bulundu.

Ayyıldız Uluslararası İlim Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kilis'te Ramazan ayı ve sonrasında bin çocuğu giydirirken, 2 bin dar gelirli aileye de gıda yardımında bulundu.

Ayyıldız Uluslararası İlim Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Savaş, Kilis'te, ramazan ayında ve sonrasında dar gelirli ailelere yardım ettiklerini ifade ederek, "Dernek olarak sadece Ramazan ayında değil diğer zamanlarda da imkanlarımız ölçüsünde yardımlarda bulunuyoruz. Amacımız aç ve açıkta kimsenin kalmamasıdır. Dünya ve ülkemiz özellikle Kilis zor günlerden geçiyor. Bu nedenle yardımlaşmanın doruğa çıkmasını istiyoruz. Gönüllü bağışçılarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin desteğiyle yardımlarımız devam ediyor. Gönüllü bağışçı sayımızı ne kadar artar ise o kadar yardıma muhtaç insana ulaşırız. Allah bağışçılarımızdan razı olsun " dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Savaş, Ramazan, Kilis, Yerel, Haberler

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