Danıştay, Kafkasör Turizmini Koruma Bölgesi'nin Daraltılmasını İptal Etti

Danıştay, Kafkasör Turizmini Koruma Bölgesi'nin Daraltılmasını İptal Etti
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Yeşil Artvin Derneği, Kafkasör Turizmini Koruma ve Geliştirme Bölgesi'nin daraltılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini duyurdu. Dernek, kararın kesin olduğunu ve maden işletmesine ilişkin davanın devam ettiğini belirtti.

Haber:  Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği, Kafkasör Turizmini Koruma ve Geliştirme Bölgesi'nin daraltılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Yeşil Artvin Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kafkasör Turizmini Koruma ve Geliştirme Bölgesi'nin daraltılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini bildirildi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bedrettin Kalın da yaptığı açıklamada, kararın 15 Mayıs 2025 itibariyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onandığını ve itiraz yolunun kapandığını belirterek, "kararın kesin ve bağlayıcı olduğunu" ifade etti.

Kalın ayrıca, bölgede maden işletmesine ilişkin Rize İdare Mahkemesinde görülen dava kapsamında yarın keşif yapılacağını bildirerek, "Heyet hangi noktada inceleme yaparsa, halkımızla birlikte orada olacağız. Varlığımızı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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