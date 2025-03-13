Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

Danimarkalı ve Rus Kadınlar İslamiyet'i Kabul Etti

Danimarkalı ve Rus Kadınlar İslamiyet'i Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da düzenlenen törenle Danimarkalı Josefine Sloth Faber ve Rusya vatandaşı Elena Gorkey, Kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiler. Müftü İhsan İlhan, dini bilgiler verdikten sonra kadınlara İhtida belgesi ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Alanya'da ikamet eden Danimarkalı Josefine Sloth Faber ve Rusya vatandaşı Elena Gorkey, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törenle Kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti.

İslam dinini araştıran ve müslüman olmaya karar veren Alanya'da ikamet eden Danimarkalı ve Rusya vatandaşı olan iki yabancı uyruklu kadın, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından dini esaslar hakkında bilgilendirildi. İlhan, müslümanlığa geçişin sadece bir kelime ile değil, aynı zamanda kalpte de bir inanç değişimi anlamına geldiğini vurguladı.

Törenin ardından Josefine Sloth Faber ve Elena Gorkey, Kelime-i şehadet getirdi ve İslam dinine girdi. Alanya Müftüsü İhsan İlhan İslam dinini seçen yabancı uyruklu vatandaşlara İhtida belgesi, Kuran-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu gönderiyor
img

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
img

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri yabancıya satıldı! İşte fiyatı

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Kripto platformları için son tarih açıklandı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

"Bu sene farklı bir sorum olacak" dedi, gündeme oturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.