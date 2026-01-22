Haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'den "kırmızı çizgi" vurgulu Grönland mesajı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Rasmussen, Danimarka'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulması halinde müzakereye açık olduklarını ifade etti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini ve bununla ilişkili ticaret savaşını durdurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanımından vazgeçtiğini açıklamasına, Danimarka'dan olumlu tepki geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda günün başladığından daha iyi bittiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini ve bununla ilişkili ticaret savaşını durdurmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Danimarka'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğu takdirde müzakereye açık olduklarının altını çizen Rasmussen, "Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Grönland için güç kullanmayacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Grönland'ı elde etme hedeflerine ilişkin "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp 'oh' diyordur" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu duyurmuştu

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile WEF marjında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise, "Oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" açıklamasında bulunmuştu. - KOPENHAG

