Damal'da Muharrem Ayı Etkinlikleri: Aşure ve Lokma İkramı

Damal'da Muharrem Ayı Etkinlikleri: Aşure ve Lokma İkramı
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Ardahan'ın Damal ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ve lokma etkinliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Seyitören köyünde yapılan etkinlikte köy halkı, kazanlarda pişirilen aşure ve lokmaları misafirlere ikram etti.

Ardahan'ın Damal ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma ve aşure ikramı yapıldı.

Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen aşure ve lokma etkinlikleri, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Köy halkı tarafından organize edilen etkinlikte kazanlarda pişirilen aşureler ve lokmalar vatandaşlara dağıtıldı. Kadınların, gençlerin ve tüm köy halkının büyük emek verdiği organizasyonda çevre köylerden gelen çok sayıda misafir ağırlandı. Dua ile başlayan etkinlik, adeta bir şenlik havasında geçti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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