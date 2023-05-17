Damadı en mutlu gününde yaşarken öldürüp, düğününe tabutuyla geldiler

Antalya'da dünya evine giren çifte düğününde arkadaşları öyle bir şaka yaptı ki, davetliler gülme krizine girdi.

Antalya'da dünya evine giren çifte düğününde arkadaşları öyle bir şaka yaptı ki, davetliler gülme krizine girdi. Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, düğün salonuna imam kılığına girip tabutla geldi. Cenaze namazı kılınan damattan da kendisi için helallik isteyen arkadaşlarından biri, tabutun içinden çıkıp takı niyetine temizlik malzemeleri taktı. Olayın halen şokunda olan damat, "Kendi düğünümde benden helallik istediler. Kendime hakkımı helal ettim" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan Erhan (31) - Tuğba Kaya (25) çiftinin 6 Mayıs Cumartesi günü düğünleri yapıldı. Daha önce, evlenen yakın arkadaş çevresine düğünlerinde şaka yapan Erhan Kaya'ya arkadaşları düğünde şaka yapma kararı aldı. Şakadan habersiz düğünde eğlence devam ederken damadın arkadaşları imam, cemaat kılığına girip tabutla düğün salonuna girdi. Tabutun önünde damadın 'Başımız sağ olsun, acı kaybımız' yazılı fotoğrafı yer alırken, davetliler ve çift neye uğradığını şaşırdı.

"Helallik istediler"

Şakacı arkadaşlar, gelin, damat ve davetlilerin bulunduğu alana gelip senaryo gereği cenaze namazı kıldırdılar, damat için de salondakilerden helallik istediler. Herkesin hakkını helal etmesinin ardından da tabutun içinden damat Erhan Kaya'nın en arkadaşı çıkıp temizlik malzemelerini takı niyetine taktı. Salondakileri gülme krizine sokan damadın arkadaşları, Erhan ve Tuğba Kaya çiftine de unutamayacakları bir anı bıraktı.

"Kendime hakkımı helal ettim"

Daha önce arkadaşlarıyla çok uğraştığını belirten Erhan Kaya, şakanın halen etkisinde olduğunu söyledi. Düğününde arkadaşlarından şaka beklediğini ancak böyle büyüklükte bir şakayı tahmin edemediğini ifade eden Kaya, "Düğün salonundaki misafirlerimiz de şok oldu. Oldukça güzeldi ve çok güldük. Tabuttan daha çok imam kılığına giren arkadaşıma çok güldüm. Bu şekilde karşımıza çıktı, özel metin de hazırlamış. Tabutun içinden de en yakın arkadaşım çıktı. Temizlik malzemeleri de taktılar. Şaka o kadar iyi hazırlamışlar ki; benden kendi düğünümde helallik istediler. Kendime hakkımı helal ettim" diye konuştu.

"Gülme krizine soktular bizi"

Gelin Tuğba Kaya da "Şok içindeydim. Ne olduğunu idrak edemedim. Yanımda eşim var ve tabut geliyor. İçinden de arkadaşı çıkınca daha da şok olduk. Cübbeli olan zaten ayrı bir komikti. Gülme krizine soktular bizi" dedi. - ANTALYA