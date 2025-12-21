Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan eşi yaralandı ve durumu ağır.
(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında, Fethiye'den Muğla yönüne gitmekte olan Ersin Türkmen yönetimindeki otomobil, Dalaman yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Sürücü Ersin Türkmen olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan eşi ise yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: ANKA / Yerel