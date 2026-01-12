Haberler

Dalaman'da Sağanak Sonrası Yaklaşık 100 Metrelik Doğal Şelale Oluştu

Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Elcik Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası yaklaşık 100 metrelik doğal bir şelale oluştu. Kuvvetli yağışlarla birlikte bölgedeki yollar gölette, taşan rögarlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı kırsal Elcik Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası yaklaşık 100 metrelik şelale oluştu.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından kayalık alanda doğal şelale oluştu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sahile yakın bölgelerde rögarlar taştı. Yağışın ardından ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ne giden yol üzerinde bulunan kayalık alanda, sağanak yağışın ardından oluşan doğal şelale dikkati çekti. Suların kayalıklardan akışı ve ortaya çıkan görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
