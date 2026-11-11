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Dalaman'da çaya düşen kişi için karadan ve havadan arama sürüyor

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Dalaman'da çaya düşen kişi için karadan ve havadan arama sürüyor
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün saat 04.00 sıralarında Tersakan Çayı Köprüsü'nde dengesini kaybeden kişi çaya düşerek akıntıya kapıldı. Dalaman Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak görev yapan kişiyi bulmak için karadan ve havadan arama çalışmaları sürüyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde köprüden düşerek Tersakan Çayı akıntısına kapılan Serdan Koşar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak görev yapan Serdan Koşar, iki arkadaşıyla birlikte dün saat 04.00 sıralarında Kayacık Sahili mevkisindeki Tersakan Çayı Köprüsü'nde dengesini kaybederek çaya düştü.

Koşar'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kayıp Koşar'ı bulmak için ekipler tarafından karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. Helikopterin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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