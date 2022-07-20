Dağlıca şehidi annesi Ayfer Göçkün; 'Yüreğimiz serinledi'

Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün annesi, saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiğini büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirterek 'Haberi duyduğumuzda yüreğimiz serinledi. Allah devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine zeval vermesin' dedi.

Dağlıca'da teröristlere saldırı emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da şehadete eren Deniz Göçkün'ün annesi duygularını İHA'ya anlattı.

Şehit annesi Ayfer Göçkün; "Şehit Deniz Göçkün'ün annesiyim. Benim oğlum 6 Eylül 2015 de Dağlıca'da şehit oldu. Acı elbette bitmeyecek ama en azından devlet bizim yanımızda olduğu ve arkamızda durduğu için yüreğimiz serinledi. Onlardan Allah razı olsun. Biraz içimize su serpildi. Hep telefon elimde arayacakmış gibi bekledim. Zaten haberi de çok geç geldi. İnsan hiç konduramıyor" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu'na 2007 yılında düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 2015 yılında ise Dağlıca bölgesinde 16 askerin PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştüğü saldırının planlayıcısı olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan MİT'in Irak'ın Kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Oğlu Deniz'in şehit düştüğü günü anlatan Ayfer Göçkün, "Bir gün önce telefonda konuşmuştuk. 'Burada her şey iyi anne merak etme' diye bizi teselli etti. Ertesi gün göreve çıkmışlar. Televizyonda görmüştük birşey olduğunu hissetmiştik ama insan hiç aklına getirmeyi düşünmüyor. Deniz asker olmayı çok istiyordu. Ben onu çok desteklemiştim. Hatta Hakkari'ye gittiğinde ben şunu sormuştum; Pişman oldun mu oğlum ? "Hayır anne" dedi. "Ben çok severek ve isteyerek geldim" dedi. "Hiçbir pişmanlığım veya sıkıntım yok" dedi. Rabbim hepimize sabırlar versin. Devletimize güç versin." diye konuştu.

(Muhammed Batuhan Köse - Emre Binakuran - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel