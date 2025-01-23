DAGC, Eski Başkanı Demir Bilirdönmez'i Anarken Mesleğe Olan Katkılarını Vurguladı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayınladığı mesajla, DAGC eski başkanlarından duayen gazeteci Demir Bilirdönmez'i ölüm yıldönümünde andı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Bilirdönmez'in Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu günlere gelmesinde önemli emeği bulunduğunu hatırlattı. "Camiamızın 'Ağabeyisi', Durdemir Bilirdönmez'in, 23 Ocak 2011 tarihinde aramızdan ayrıldığını ifade eden Özsoy, "Mesleki çalışmalarını hayata veda ettiği güne kadar sürdüren Başkanımız, geçen 50 yılda yerel gazetelerde muhabirlik, yaygın basın vre ajanslarda bölge temsilciliği ve bölge müdürlüğü, DAGC kuruculuğu ve iki dönem de DAGC Başkanlığı yaptı. Erzurum Basını çalışanları olarak bizler, mesleğin duayeni Durdemir Bilirdönmez'den çok şeyler öğrendik. Hem mesleğin hem de insanlık ahlak ve öğretileriyle birçoğumuzun üzerindeki emeklerini göz ardı edemeyiz, nur içinde yatsın " diye konuştu.

Hayatı boyunca çevresiyle ve Erzurum dışındaki basın camiasıyla da çok iyi ilişkiler kuran, Bilirdönmez'in, Erzurum Basın camiasının akil ve arif adamı olduğu kaydeden Özsoy, şunları söyledi: "Bugün, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak, yalnızca eski başkanımızı değil, önemli bir duayenimizin eksikliğini hissediyoruz. Onun gazeteci kimliğinin yanı sıra beyefendi kişiliğini minnetle hatırlayacağız. Ölüm yıldönümünde kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. " - ERZURUM