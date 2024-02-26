Dağ keçileri Munzur Dağları'na renk katıyor

ERZİNCAN - Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur Dağları'nın karlı zirvelerinde dağ keçileri görüntülendi.

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağları'nda çok sayıda dağ keçisi görüntülendi. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nın karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi. Dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

İstanbul'dan Erzincan'a gelen Suzan Ağgül, "Burası çok güzel. Yaban hayatı oldukça zengin. Dağ keçilerini izlemek keyifli oluyor" dedi.