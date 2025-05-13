DAEŞ Üyesi Irak Uyruklu Şahıs Kırıkkale'de Yakalandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu şahsı yakaladı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DAEŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, genel güvenlik nedeniyle tehlike arzeden kişiler kategorisinde bulunan Irak uyruklu A.K.O. isimli şüpheli şahıs yakalanarak, gerekli yasal işlemler başlatıldı.