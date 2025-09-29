Haberler

Daday'da Engelli Kedi Çaya Düştü, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, dengesini kaybedip çaya düşen engelli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çaya düşen engelli Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Daday ilçesinde dengesini kaybeden kedi çaya düştü. Bir bacağı ampute edilmiş kedinin sahi durumu Daday itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çay yatağına inerek kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Daday İtfaiye Eri Mehmet Türkmen, "Kedi, dere yatağında sıkışmış halde mahsur kaldığını gördük. Bizde arkadaşımızla birlikte çaya merdiven ile inerek kediyi kurtardık ve sahibine teslim ettik. Sahibi bizlere teşekkür etti, bizde sevindik" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
