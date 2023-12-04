D.T. Şehitkamil Sahnesi'ne 'Sanat' ödülü

D.T. Şehitkamil Sahnesi projesi, GAGİAD 13'üncü Ödül Töreni'nde 'Sanat' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bir hedefimiz vardı. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i, Gaziantep özelinde de Şehitkamil'i nasıl yukarıya çıkarabiliriz? Yapmış olduğumuz projelerde buna çok dikkat ettik" dedi.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından Gaziantep'in öncü isimlerini ve kurumlarını ödüllendirmek, teşekkür etmek ve topluma ilham veren başarı öykülerini tebrik amacıyla düzenlenen GAGİAD Ödülleri'nin 13'üncüsü, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleşti. GAGİAD 13'üncü Ödül Töreni'nde; 18 kategoride, 21 ödül sahiplerini buldu.

D.T. Şehitkamil Sahnesi projesi ile ilgili verilen ödülü, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile beraber Gaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Mehmet Tuncay Yıldırım'ın elinden alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gösterilen teveccühten ötürü teşekkür etti.

"Şehrimize bu eseri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum"

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Mehmet Tuncay Yıldırım, "Öncelikle bu ödül töreninden dolayı GAGİAD'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Rıdvan Fadıloğlu ve Murat Özgüler dendiği zaman nitelikli iş gelir insanın aklına. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." demiştir. Ben, Rıdvan Başkanımıza ve Murat Başkanımıza şehrimize bu eseri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Hakikaten çok nitelikli ve Gazi şehre yakışır bir eser oldu. Ben tekrar emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Emeksiz olmuyor

Ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "GAGİAD komisyon üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu şehrin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Allah; kısmet etti, halkımızın sayesinde 15 yıldır ekip arkadaşlarımızla birlikte bu memlekete hizmet etme imkanı bulduk. Bu zaman dilimi içerisinde bir hedefimiz vardı. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i, Gaziantep özelinde de Şehitkamil'i nasıl yukarıya çıkarabiliriz? Yapmış olduğumuz projelerde de buna çok dikkat ettik. Şu anda içerisinde bulunduğumuz salon dahil, bu şehirde sanata, kültüre, spora, bilime dair ne gerekiyorsa tüm ekip arkadaşlarımız ile yaptık. Bu konuda da ben Murat Bey'e hakikaten yürekten teşekkür ediyorum. Proje ekibinin içerisinde biz çok yoğun çalıştık. Emeksiz olmuyor. Ben bu emeklerinden dolayı Başkan Yardımcımız Murat Bey'in şahsında tüm ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Herkese çok teşekkür ediyorum"

Ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, "Ben öncelikle GAGİAD ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Bu ödülü, çalışmaktan gurur duyduğum, vizyon sahibi, çalışkan ve aynı zamanda çok nezaketli Belediye Başkanım ile çalışma arkadaşlarım adına alıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Edebiyat-Tarih kategorisinde ödül almaya hak kazanan Yazar-Senarist Eyüphan Erkul'a da ödülünü takdim etti. - GAZİANTEP