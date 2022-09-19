Cüneyt Şentürk'le Sultangazi'de balkan rüzgarı

Balkan müziğinin sevilen sesi Cüneyt Şentürk, Sultangazililer için sahne aldı. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği GençOFest çerçevesinde gerçekleşen konserde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

GençOFest coşkusu Sultangazi'de tüm hızıyla devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, festival çerçevesinde bu kez sevilen sanatçı Cüneyt Şentürk'ü konuk etti. Birbirinden güzel Rumeli ezgilerini seslendiren sanatçıya Sultangazililer oyun havaları ve alkışlarla eşlik etti. Yoğun katılıma sahne olan konsere; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile eşi Hatice Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri katıldı.

"GençOFest mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz"

Konserden önce vatandaşlara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bu akşam değerli sanatçımız Cüneyt Şentürk ile birlikteyiz. Yine çok güzel bir konser bizleri bekliyor. GençOFest'in mutluluğunu, her yaştan komşumuzla paylaşıyoruz. Eylül ayı, GençOFest ile muhteşem geçiyor. Komşularımızı E-Spor turnuvalarımızla, konserlerimizle, çeşitli gezi ve kamplarımızla ve birbirinden güzel daha birçok etkinlikle buluşturmaya devam ediyoruz. Kültürde ve sanatta da parlayan bir Sultangazi için çalışıyoruz. Her şey gençlerimiz için; gençlerimizin mutlulukla, güvenle, huzurla, en güzel şekilde geleceğe hazırlanması için" dedi.

Başkan Dursun'un konuşmasının ardından sevilen sanatçı Cüneyt Şentürk, birbirinden güzel Balkan ezgilerini Sultangazililer için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş da, büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti. Başkan Dursun, bu güzel konser için Şentürk'e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Şentürk ise, Sultangazi'de çok güzel bir akşam yaşadığını belirterek teşekkür etti. - İSTANBUL