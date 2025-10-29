Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Karayazı'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü Erzurum'un Karayazı ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hükümet Konağı'nda düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Onur Titiz, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, günün anlamına uygun gösteriler sergilendi. Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı.

Törenin ardından Karayazı'nın farklı noktalarında Cumhuriyet temalı etkinlikler, sergiler ve gösteriler gerçekleştirildi. İlçe genelinde bayraklarla süslenen cadde ve okullar, Cumhuriyet Bayramı heyecanına renk kattı. - ERZURUM