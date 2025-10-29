Haberler

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Karayazı'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Karayazı'da Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü, Kaymakamlık töreni ve çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Programda konuşmalar, şiirler ve gösteriler yer aldı.

Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü Erzurum'un Karayazı ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hükümet Konağı'nda düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Onur Titiz, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, günün anlamına uygun gösteriler sergilendi. Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı.

Törenin ardından Karayazı'nın farklı noktalarında Cumhuriyet temalı etkinlikler, sergiler ve gösteriler gerçekleştirildi. İlçe genelinde bayraklarla süslenen cadde ve okullar, Cumhuriyet Bayramı heyecanına renk kattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.