Cumhuriyetin 100. yılı Sivas'ta coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta coşkuyla kutlandı

SİVAS - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde Atatürk Kongre Müzesi önünde kutlama programı düzenlendi. Program, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'inin tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz Şimşek bir konuşma yaptı.

"100'üncü yılımız ve yeni Türkiye yüzyılımız kutlu olsun"

Vali Şimşek, 100'üncü yılımız ve yeni Türkiye yüzyılımız kutlu olsun diyerek, "Bugün 29 Ekim 2023. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'imiz bugün tam 100 yaşında. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kentimizde Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamanın gururunu, heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. 100'üncü yılımız ve yeni Türkiye yüzyılımız kutlu olsun. Bilindiği üzere bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin büyük yokluklara rağmen İstiklal mücadelemizde göstermiş olduğu eşi benzeri görülmemiş mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmış ve Türk milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. Hemen sonra 29 Ekim 1923 tarihinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile Cumhuriyetin yönetim şekli olarak benimsenmiştir ve ilan edilmiştir. Kuşkusuz Cumhuriyetin ilan edildiği yolda Sivas'ın da ayrı bir yeri vardır" dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde yapılan okullar arası resim, şiir ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü tarafından hazırlanan gösteri yapıldı. Halk oyunları ekibinin de sahne aldığı program tören geçişinin ardından sona erdi.